В аэропорту Домодедово потеряли собаку, сданную в багаж рейса в Сочи

Животное потерялось при погрузке на борт самолета. Питомца ищут больше десяти дней.

По словам хозяйки, оператор горячей линии авиакомпании сообщил о необходимости приобрести пластиковую переноску и уточнил: если общий вес менее 8 кг, собаку можно взять в салон.

Однако в салоне самолета могут перевозить не более двух контейнеров с комнатными животными неантагонистических видов. Например, собака и кошка к перевозке одним рейсом в салоне самолета не принимаются.

При оформлении запроса на перевозку животного выяснилось, что этим же рейсом в Сочи летят пассажиры с кошкой. Чьи хозяева приезжают раньше, у того и приоритет — другое животное летит в багажном отделении.

Пассажирка вместе с собакой приехала в аэропорт заранее, животное прошло ветконтроль: взвешивание показало, что Стеша без переноски весит 7,8 кг. Однако в салон собаку пронести не разрешили.

Собаку посадили в переноску и опечатали. По словам хозяйки, когда уже все было готово к взлету, бортпроводник сообщил, что собаки на борту нет. Пассажирка не отказалась от перелета, поскольку ее все равно не пропустят к месту поисков.

Уже в Сочи хозяйка написала заявление о потере багажа. Через какое-то время с ней связался сотрудник авиакомпании и заверил, что собаку ищут. Работники говорят, что видели похожую собаку возле ангаров, но поймать не смогли.

В Домодедово сообщили, что собака выбежала из пластикового контейнера до погрузки на рейс: конструкция не выдержала нагрузки, и дверца открылась. Все службы, работающие на аэродроме, были немедленно предупреждены об этом. В авиакомпании также утверждают, что перевозка в салоне не была согласована.

Ежедневно хозяйка собаки связывается с аэропортом — ей сообщают, что поиски продолжаются.

Путешественники, перевозившие животных, настоятельно рекомендуют обматывать скотчем крест-накрест переноску — это поможет, если конструкция хлипкая или неисправны замки, сообщает РИА «Новости».

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