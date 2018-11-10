В аэропорту Краснодара из-за тумана задерживают около 20 рейсов

С пассажирами задержанных самолетов работают представители авиакомпаний.

По данным онлайн-табло аэропорта, на 10:00 10 ноября на вылет задержаны 18 авиарейсов. Это самолеты в Дубай, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тбилиси, Уфу, Стамбул, Анталью, Сургут, Астану.

При этом рейсы на прилет не задержаны.

В течение ночи шесть самолетов из задержанных совершили посадки на запасных аэродромах в Сочи, Минеральных водах, Ростове-на-Дону и Трабзоне, сообщает «Интерфакс».

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