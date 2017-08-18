В аэропорту Краснодара пассажирам из Турции начали мерить температуру

Их осматривают сотрудники Роспотребнадзора и при подозрениях на вирус Коксаки передают медикам.

Признаки заболевания — высокая температура, головная боль, сыпь на коже. В Турции официально объявлена эпидемия. Болезни чаще всего подвержены дети. Вирус Коксаки может привести к изменениям в головном мозге, нарушить работу сердца и скелетных мышц. Каждому путешественнику прямо на борту самолета специальным прибором измеряют температуру и при малейшем подозрении на болезнь передают в руки медиков.

«Сотрудники карантинного контроля проводят дистанционную термометрию пассажиров и визуальный осмотр. Большое внимание уделяется детям. На данный момент детей и взрослых с признаками энтеровирусной инфекции не выявлено», — рассказала специалист-эксперт Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Светлана Котенко.

В неделю аэропорт краевой столицы принимает до 40 самолетов из Турции, а это больше 50 тыс. пассажиров. Сотрудники Роспотребнадзора будут осматривать каждого из них, пока эпидемия вируса не прекратится.

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