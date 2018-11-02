В аэропорту Краснодара пограничники нашли «пропавшую без вести» женщину

Гражданку Узбекистана выявили на паспортном контроле.

Она прибыла авиарейсом Ташкент — Краснодар.

В ходе проверки выяснилось, что еще с середины июля правоохранительные органы Нижегородской области разыскивают 29-летнюю женщину как без вести пропавшую, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пока женщину искали в России, она все это время находилась у себя на родине.

Ее передали сотрудникам местной полиции.

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