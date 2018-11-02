В аэропорту Краснодара пограничники нашли «пропавшую без вести» женщину

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Гражданку Узбекистана выявили на паспортном контроле.

Она прибыла авиарейсом Ташкент — Краснодар. 

В ходе проверки выяснилось, что еще с середины июля правоохранительные органы Нижегородской области разыскивают 29-летнюю женщину как без вести пропавшую, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. 

Пока женщину искали в России, она все это время находилась у себя на родине. 

Ее передали сотрудникам местной полиции.

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