В аэропорту Краснодара пограничники задержали 29-летнего иностранца-уклониста

Мужчину десять лет разыскивали зарубежные правоохранительные органы, в ноябре его задержали сотрудники пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.
В международном аэропорту Краснодара пограничники выявили 29-летнего иностранца — уроженца Закавказья. Мужчина десять лет уклонялся от срочной службы в национальной армии и все это время находился в России.
Его задержали на линии паспортного контроля в аэропорту «Пашковском». Выяснилось, что он находится в международном розыске с 2008 года. Тогда республиканская полиция возбудила в его отношении уголовное дело за уклонение от военной службы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.
Сотрудники полиции провели необходимые процессуальные процедуры. В настоящее время иностранца передали инициаторам розыска.
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