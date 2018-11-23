В аэропорту Краснодара пограничники задержали 29-летнего иностранца-уклониста

Мужчину десять лет разыскивали зарубежные правоохранительные органы, в ноябре его задержали сотрудники пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

В международном аэропорту Краснодара пограничники выявили 29-летнего иностранца — уроженца Закавказья. Мужчина десять лет уклонялся от срочной службы в национальной армии и все это время находился в России.

Его задержали на линии паспортного контроля в аэропорту «Пашковском». Выяснилось, что он находится в международном розыске с 2008 года. Тогда республиканская полиция возбудила в его отношении уголовное дело за уклонение от военной службы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции провели необходимые процессуальные процедуры. В настоящее время иностранца передали инициаторам розыска.

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