В аэропорту Краснодара пресекли контрабанду ювелирных украшений на 5 млн рублей

Попытку ввоза незадекларированных драгоценностей пресекли во время проверки пассажиров, прибывших авиарейсом из Вены.

В багаже гражданина РФ нашли две картонные коробки, в которых находились футляры для ювелирных изделий с логотипом фирмы Graff. Мужчина предъявил к таможенному контролю изделия, которые были на его жене: серьги из металла серого цвета с прозрачными бесцветными вставками круглой огранки торговой марки Graff и такой же кулон. Стоимость украшений, по словам пассажира, составляла 78 тыс. евро.

Украшения направили в Ростов-на-Дону на экспертизу. Оказалось, что вставки в изделиях являются драгоценными, а сами изделия изготовлены из драгоценных металлов: золотого сплава, с содержанием чистого золота, соответствующего 750 пробе, платинового сплава с содержанием платины, соответствующей 950 пробе. Таким образом, стоимость ювелирных изделий превысила допустимые нормы, их надо задекларировать в письменной форме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Возбудили дело об административном правонарушении.

Сейчас физлица имеют право ввозить товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов общей стоимостью не более 1,5 тыс. евро весом не более 50 кг.

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