Инцидент произошел в январе на привокзальной площади аэропорта.

Во время патрулирования сотрудники транспортной полиции увидели, как двое мужчин бегут за парнем и при этом зовут на помощь. Правоохранители догнали беглеца и задержали его. Всех троих доставили в дежурную часть в аэропорту.

Выяснилось, что один из мужчин заказал такси, приехал на нем в аэропорт и дальше собирался лететь в Екатеринбург. Таксист, 26-летний краснодарец, довез его, а затем вышел из машины, чтобы помочь достать багаж. Когда пассажир достал из кармана купюры, чтобы расплатиться, таксист выхватил все деньги из рук клиента и попытался скрыться, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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