В аэропорту Краснодара у пассажира нашли 28 тыс. долларов

Незадекларированную валюту выявили сотрудники Краснодарской таможни.

В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса Краснодар — Стамбул таможенники обнаружили, что россиянин не задекларировал денежные средства в иностранной валюте в размере 28 тыс. 800 долларов и 5,5 тыс. рублей. Не заполнив таможенную декларацию, пассажир нарушил законодательство.

Мужчине вернули 10 тыс. долларов. Эта сумма не превышает норму единовременного вывоза без письменного таможенного декларирования.

По факту возбудили дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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