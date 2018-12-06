В аэропорту Краснодара задержали находившегося в розыске капитана судна

Его планируют этапировать в Санкт-Петербург.

Уроженца Ялты задержали по прибытию из Вены.

«Мужчину доставили в дежурную часть в аэропорту Краснодар для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В пресс-службе УТ МВД России по ЮФО пояснили, что гражданин — фигурант уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). У задержанного российское гражданство.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, задержанный является капитаном судна, сообщает ТАСС.

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