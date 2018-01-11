В аэропорту Нового Уренгоя жительница Кубани покусала и избила полицейских

В Ямало-Ненецком автономном округе в январе завершили расследование уголовного дела о применении насилия в отношении трех сотрудников транспортной полиции.

По версии следствия, 15 ноября 2017 года около 18:10 в аэропорту Нового Уренгоя в линейный пункт полиции доставили 55-летнюю пьяную жительницу Краснодарского края. В ответ на требования предъявить документы она грубо оскорбила троих полицейских и ударила одного из них по лицу.

После этого злоумышленница схватила сотрудницу полиции за форму и повалила ее на пол. Третий полицейский попытался остановить нарушительницу, но она укусила его за предплечье.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба Уральского СУТ СК РФ.

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