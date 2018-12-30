Рейс 30 декабря задерживается более чем на 8 часов. Пассажиры летят на новогодние каникулы в Сочи и Крым, многие из них с детьми.

В самарском аэропорту «Курумоч» более чем на восемь часов задержаны рейсы авиакомпании «Ижавиа» в Сочи и Симферополь, вылета ожидают около 240 пассажиров.

«Эти рейсы выполняются из Екатеринбурга и Челябинска с посадкой в Самаре. В Самару они прилетели рано утром, пассажиров выгрузили и с тех пор у них нет никакой информации о том, что происходит. Вылет в Сочи был запланирован на 7:10, в Симферополь — на 7:25. Сейчас на онлайн-табло время вылета указано 17:00 и 17:25 соответственно, но оно все время сдвигается», — рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Она добавила, что обстановка в аэропорту напряженная, стойку информации охраняют сотрудники полиции. Также есть информация, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов, и сейчас ведет переговоры об оплате, передает «Интерфакс»

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник