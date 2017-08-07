В аэропорту Сочи по ошибке объявили эвакуацию

Сотрудники аэровокзала пояснили, что это техническая ошибка, вызванная жаркой погодой.

Днем 7 августа в аэропорту Сочи неожиданно включилось экстренное объявление.

«Внимание, в здании возникла аварийная ситуация. Просим вас сохранять спокойствие и незамедлительно покинуть здание. При выходе из здания просим вас отойти на безопасное расстояние», — передал диктор по громкой связи.

Часть пассажиров направилась к выходу, при этом остальные, наоборот, продолжили заходить в здание и проходить регистрацию.

Охрана аэропорта пояснила, что это техническая ошибка, вызванная жаркой погодой. Объявление повторялось около 20 минут, на русском и английском языках, сообщает РИА «Новости».

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