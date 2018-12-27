Максимальная сумма одного чека составила 3,8 млн рублей.

С апреля 2018 года, когда в России был введен возврат НДС с покупок, таможенники оформили более 80 чеков по системе tax free на сумму около 20 млн рублей.

Наиболее активно системой компенсации НДС пользуются граждане, путешествующие регулярными рейсами — Стамбул, Израиль, Тбилиси. Среди самых популярных товаров, покупаемых в преддверии новогодних праздников, лидируют сумки, наручные часы и ювелирные украшения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правительство в июне 2017 года одобрило законопроект о введении tax free. Система позволит иностранцам вернуть 18% налога на добавленную стоимость на товары, купленные в России. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о введении в России системы tax free.

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