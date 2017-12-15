В аэропорту Сочи провели семинар по применению бережливых технологий

О том, как извлечь максимальную прибыль из финансовых, трудовых, производственных и других ресурсов, говорили руководители предприятий края и специалисты регионального министерства экономики.

Эффективность предприятий сферы ЖКХ, например, исчисляется потерями при транспортировке энергоресурсов до потребителя. Кубань станет одним из первых регионов, который будет внедрять бережливые технологии повсеместно.

«Сегодня принята федеральная программа повышения производительности труда и поддержки занятости. Мы с 2018 года будем пилотным регионом, единственным из ЮФО, кто вошел в эту программу. Благодаря тем методам и механизмам, которые у нас реализуются, и при совокупности всех этих механизмов мы надеемся добиться результатов», — пояснил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Бережливые технологии уже активно внедряют и в производство. Специалисты в качестве примера привели опыт работы аэропорта Сочи. Воздушная гавань успешно использует автоматизированные системы на всех этапах работы.

«Всегда интересно смотреть, как работают лидеры отрасли, лучшие мировые компании с большим оборотом. Хорошая практика — смотреть, что они делают, для достижения своих целей и интеграции в свой бизнес», — считает официальный представитель оператора аэропортов Краснодарского края Анна Шалимова.

Государство планирует поощрять компании, которые внедряют бережливые технологии. Им будут выплачивать дотации в размере 500 тыс. рублей.

Вернуться на ленту

Источник