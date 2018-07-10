В аэропорту Сочи таможня оформила 37 чеков tax free почти на 6 млн рублей

Системой воспользовались граждане Китая, Грузии, Израиля, Индии и Перу.

Пассажиры приобрели товары в Москве и Сочи в магазинах, подключенных к системе tax free. Иностранцы купили одежду, обувь, парфюмерию, мягкие игрушки, часы, сумки. Общая стоимость вывозимых товаров составила 5,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правительство в июне 2017 года одобрило законопроект о введении tax free. Система позволит иностранцам вернуть 18% налога на добавленную стоимость на товары, купленные в России. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о введении в России системы tax free.

В Сочи систему запустили к чемпионату мира по футболу. Программа будет работать и после первенства.

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