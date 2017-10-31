В аэропорту Сочи задержали пьяного дебошира

Жителя Подмосковья привлекли к административной ответственности.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от диспетчера поступила информация о пассажире, который находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пассажира доставили в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование.

На 47-летнего дебошира составил протокол о нарушении КоАП по статьям о мелком хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС.

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