В аэропорту Сочи задержали россиянина, который украл 39 млн рублей и скрывался в ОАЭ

Подозреваемого задержали пограничники ФСБ при проверке пассажиров авиарейса из Стамбула.

Выяснилось, что уголовное дело в отношении мужчины было заведено еще в 2012 году. Он был сотрудником крупного банка, совершил финансовую махинацию — перевел 39 млн рублей на счета третьих лиц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Факт вскрылся, когда мужчина уволился из банка и переехал на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты. В отношении него возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск.

После задержания мужчину передали полицейским.

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