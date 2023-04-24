В Афганистане объявлена ​​победа над коррупцией

Талибан, который у власти в Афганистане, объявила, что добилась безопасности и искоренила коррупцию по всей стране. Это было сказано в обращении премьер-министра правительства талибов Мухаммада Хасана Ахунда по случаю Рамадана, разрушившего его планы. Мохаммад Хасан Ахунд добавил, что коррупция и казнокрадство во всех государственных учреждениях остановлены, а двери руководства эмирата открыты для всего афганского народа”, – говорится в сообщении канцелярии Хасана Ахунда.

Лидер талибов. Хайбатулла Ахундзода в своем обращении по случаю Рамадана заявил, что Афганистан не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран и ожидает того же от других стран. Он призвал должностных лиц «Талибана» действовать справедливо и избегать любой дискриминации.