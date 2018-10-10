В «Агросалоне — 2018» примут участие шесть предприятий Кубани

В Москве открылась крупнейшая в России отраслевая международная выставка сельскохозяйственной техники.

В экспозиции «Агросалона» — полный спектр техники для работы на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений.

Краснодарский край на выставке представляют ведущие предприятия сельхозмашиностроения — «БДМ-Агро», «БДТ-Агро», CLAAS, «Шумахер», PETKUS, а также завод Мойченкова.

Выставка в МВЦ «Крокус Экспо» продлится до 12 октября, сообщает пресс-служба краевого департамента промышленной политики.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве 10 октября открылась агропромышленная выставка «Золотая осень», на которой представят продукцию около 30 производителей Краснодарского края. Стенд региона разместился на площади 120 кв. м. В мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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