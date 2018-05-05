В акции «Планета ресурсов» приняли участие 32 тыс. жителей Кубани

Ярмарки вакансий прошли в апреле во всех районах Краснодарского края.

Представители более 1 тыс. организаций предлагали работу в санаторно-курортной отрасли и строительстве, социальной и медицинской сферах, в торговле, сельском хозяйстве. Предложений было более 18 тыс. Кубанцы также могли подобрать подходящие вакансии из базы службы занятости.

В ярмарках также приняли участие школьники и их родители. По данным регионального министерства труда и социального развития, всего в городах и районах края «Планету ресурсов» посетили 15 тыс. школьников.

Более 4 тыс. человек стали участниками деловой программы — семинаров, круглых столов, практических занятий.

По итогам акции более 2,6 тыс. кубанцев получили направления к работодателям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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