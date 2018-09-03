В акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняли участие более 500 человек

Жители всех городов России 3 сентября собираются, чтобы почтить память жертв терроризма. Краснодарцы пришли в сквер имени Жукова с цветами и детскими игрушками. Акцию посетила съемочная группа телеканала «Кубань 24».

«В сквере Жукова собралось около 500 человек. Жертв терактов вспоминают по всей России, но главная акция проходит, конечно, в Беслане. Люди с 1 сентября несут к зданию цветы, свечи, игрушки и воду — 14 лет назад в этот день сразу после торжественной линейки школу захватили террористы, праздничную музыку сменила автоматная очередь. Первое сообщение о захвате появилось в 9:20. Большую часть заложников террористы согнали в спортивный зал. Жертвами того теракта стали 334 человека, 186 из которых дети. Самому маленькому из них было три года. В память о невинных жертвах в разных городах страны в небо запустили белые шары, а на главных площадях зажгли огни.

На Кубани самая массовая гражданская акция — «Свеча памяти» — прошла в Краснодаре. Люди шли нескончаемым потоком. Они вспоминали тех, кто погиб от рук террористов», — сообщила корреспондент «Кубань 24» Яна Бузычкина.

Ровно в 20:00 началась панихида, память погибших почтили минутой молчания, а затем запустили белые шары.

— Тогда мы были детьми и не понимали, а сейчас я осознаю, как важно проводить такие акции. В Беслане погибли многие взрослые и дети. Невозможно делать такие страшные вещи, я надеюсь, что акции памяти помогут в борьбе с терроризмом, и в дальнейшем подобных трагедий не произойдет.

— Это самое страшное, что может случиться не только в семье, но и в стране. Мы должны помнить эту трагедию и стараться не допустить подобного.

— Мы должны помнить тех, кто погиб, защищая детей. Они защищали не только детей, но и все Отечество, — сказали краснодарцы.

«Террористический акт 1 сентября 2004 года был самым страшным для нашей страны. Погибли сотни людей, в числе которых дети, сотрудники правоохранительных органов. Это самое страшное, что произошло за последние десятилетия. Своей акцией мы хотели бы почтить память всех погибших. Акция проходит ежегодно во всех 44 муниципальных образованиях края», — пояснил заместитель министра образования Краснодарского края Евгений Бардиж.

Акция «Свеча памяти» с каждым годом объединяет огромное количество людей. Они молча зажигают свечи в память о страшной трагедии.

В этот день скорбят не только о погибших в Беслане, но и о всех, чьи жизни оборвали террористы, в том числе во время терактов на Дубровке, в аэропорту Шереметьево и на вокзале в Волгограде. Такими молчаливыми процессиями страна говорит, что не забыла и что нельзя допустить ни одной подобной трагедии.

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