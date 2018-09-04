В аккаунте кота Мостика появилось фото с высоты арки Крымского моста

Обзорная фотография с высоты арочного пролета опубликована на официальной странице Мостика в Instagram.

«Чайка Валера показал свое любимое место на @krymsky_bridge. Делюсь с вами. Угадаете, где?» — говорится в подписи к фотографии.

Подписчики догадались, что фото сделано с арки строящейся железнодорожной части моста.

У кота Мостика несколько помощников и друзей на различных участках строительства: чайка Валера, ящерица Оксана, дельфин Максим.

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