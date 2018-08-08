В акватории Керченской переправы прогнозируют ухудшение погоды

С 9 августа до конца дня 10 августа ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и более.

Работа Керченской паромной переправы в этот период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность остановки движения судов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Морской дирекции».

Рекомендуется планировать поездки с учетом прогноза и знакомиться с оперативной информацией о работе переправы на сайте оператора и по номеру телефона 8 (989) 299-42-60.

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