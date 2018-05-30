В акватории Сочи дельфины соревновались с моторной лодкой

Животные перегнали лодку, развив высокую скорость, чем вызвали бурный восторг пассажиров. Те поспешили запечатлеть водное шоу на видео. Оно стремительно набирает просмотры и комментарии в интернете.

Китообразные не только оказались быстрее мотора, но еще и двигались синхронно. Во время подобных гонок, говорят зоологи, нужно быть предельно осторожными и следить за тем, чтобы млекопитающее не попало под винт. Если это все-таки произошло, нужно срочно вызвать специалистов центра спасения.

В Сочи запустили горячую линию для спасения дельфинов по номерам 8 (938) 888-15-95, 8 (862) 291-15-95. Звонить просят также всех, кто заметил больное животное на берегу или мелководье. Активисты подскажут, как оказать пострадавшему первую помощь, и незамедлительно приедут на место.

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