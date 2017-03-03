В Алеппо более 20 тыс. мирных жителей вернулись в свои дома

03 марта в 15:04

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской 3 марта сообщил, что более 20 тыс. мирных жителей уже вернулись в свои дома в восточных кварталах сирийского Алеппо, которые ранее были заняты боевиками.

«Налаживается мирная жизнь и в восточных кварталах Алеппо, ранее оккупированных боевиками, где в свои дома вернулось более 20 тыс. мирных жителей. Работа по оказанию необходимой помощи населению Сирии будет продолжена», — сказал Рудской.

По его словам, более 500 тыс. жителей Западного Алеппо могут не бояться обстрелов и нападений со стороны террористов. В городе работают магазины, кафе, рынки, открываются кинотеатры, дети посещают школы и детские сады, передает ТАСС.

Рудской отметил, что российский центр по примирению не прекращает работу в Алеппо, восстановление мирной жизни и поддержание порядка обеспечивают подразделения батальона военной полиции российских Вооруженных сил.

«Военные врачи госпиталя Минобороны России продолжают оказывать медицинскую помощь жителям Алеппо. На сегодняшний день консультации и квалифицированное лечение получили уже более 9 тыс. 800 человек», — цитирует Сергея Рудского РИА «Новости».

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