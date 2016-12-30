В Алеппо за месяц российские саперы разминировали 2,2 тыс. зданий

Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в декабре продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского Алеппо.

За сутки 29 декабря от взрывоопасных предметов очистили почти 50 га в восточных районах Алеппо и 23,5 км дорог. На этой площади военные инженеры обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов, более 500 из которых — самодельные.

Всего с 5 декабря российские саперы разминировали территорию общей площадью 1 тыс. 72 га, более 400 км дорог и около 2,2 тыс. зданий, обезврежено более 16 тыс. взрывоопасных предметов.

Для очистки местности за пределами городской застройки саперы применяют военные робототехнические комплексы «Уран-6», сообщает в группе Минобороны РФ «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», командование вооруженными силами Сирии 22 декабря заявило, что Алеппо удалось полностью освободить от боевиков. Преидент РФ Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с освобождением города.

Российские военные во время операции в Сирии ликвидировали 35 тыс. боевиков.

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