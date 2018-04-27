В амфитеатре парка «Краснодар» начнут показывать фильмы

Первые сеансы пройдут 28 и 29 апреля.

«Вас ждут легендарные киноленты с гениальной Одри Хепберн в главной роли! В субботу в 20:00 «Римские каникулы». В воскресенье в 20:00 — «Забавная мордашка»», — сообщили в аккаунте парка в Instagram.

В комментариях к записи отметили, что кинобиблиотека парка будет постоянно пополняться.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке у стадиона «быков» начали показывать выездные матчи ФК «Краснодар».

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