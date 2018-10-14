В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Лиги наций УЕФА между Россией и Турцией

Матч начнется 14 октября в 19:00 в Сочи, трансляция будет вестись в парке «Краснодар».

«Национальная футбольная сборная @teamrussia в Сочи проведет важнейший матч Лиги Наций УЕФА против Турции. Не удалось купить билет на «ласточку» и стадион «Фишт»?! Не расстраивайтесь! Игру покажет мой #амфитеатр. Болеем за «быка» Юрия Газинского и Ко с 19:00! Берите термос, уже прохладно!», — сообщает аккаунт парка в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 сентября сборная России по футболу победила команду Турции в матче Лиги наций. На время проведения матча Лиги наций в Сочи изменится расписание «Ласточек». Вечером 12 октября сборная Турции по футболу прилетела в Сочи.

Матч Россия — Турция пройдет 14 октября на стадионе «Фишт», начало в 19:00.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы-2020.

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Публикация от Official Park Krasnodar (@officialparkkrasnodar) 13 Окт 2018 в 5:35 PDT

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