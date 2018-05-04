В амфитеатре парка «Краснодар» покажут военную комедию «Небесный тихоход»

04 мая в 21:05

Трансляция пройдет 5 мая в 20:00.

Военную комедию «Небесный тихоход» (1945 год) режиссера Семена Тимошенко покажут в преддверии Дня Победы, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

«Фильм повествует о трех неунывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых красивых девчат». Однако одному из них, майору Василию Васильевичу Булочкину, по состоянию здоровья после ранения запрещено летать на скоростных самолетах, и он вынужден продолжать службу в ночной бомбардировочной авиации на легких самолетах «У-2″. Столкнувшись благодаря этому с летчицами женской эскадрильи и Валей Петровой, журналисткой газеты «Пионерская правда», они влюбляются по одному и нарушают данное некогда обещание», — говорится в описании ленты.

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