В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет трансляция матча третьего тура РПЛ

Встреча «Уфа» — «Краснодар» состоится 13 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».
Трансляция матча начнется в 17:30, сообщается в Instagram-аккаунте парка.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально матч третьего тура чемпионата России «Уфа» — «Краснодар» должен был состояться именно 13 августа. Однако уфимский клуб сообщил, что пытается разрешить ситуацию с датой игры совместно с РПЛ, так как 14 августа «Уфа» должна была провести выездной матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с люксембургским «Прогресом».
В итоге ответную встречу третьего раунда Лиги Европы УЕФА между «Уфой» и люксембургским «Прогрес Нидеркорн» перенесли с 14 на 16 августа.
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