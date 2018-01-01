В Анапе 1 января Дед Мороз поздравил детей в больнице

В городе-курорте ежегодно в первый день января для пациентов, находящихся на стационарном лечении, проходит акция «Дед Мороз приходит к детям».

Отпраздновать Новый год в семейном кругу по состоянию здоровья не смогли 27 юных анапчан. Медицинский персонал лечебного учреждения пригласил в гости к детям артистов Городского театра, которые поздравили пациентов в больничных палатах.

Ребята читали стихи и пели песни, после этого им вручали подарки. Закончилось мероприятие хороводом около елки, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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