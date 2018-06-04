В Анапе 10 июня откроется курортный сезон

Открытие летнего курортного сезона пройдет в рамках туристического фестиваля «Античное наследие России».

Современная Анапа расположена на земле, где располагался древнегреческий полис Горгиппия. Археологический музей станет одной из основных площадок открытия сезона. Здесь пройдет цикл культурных мероприятий: с 9:00 начнут работать выставки, интерактивный парк, обзорные экскурсии и исторические реконструкции.

В 10:00 стартуют мероприятия на Театральной площади — пройдет театрализованный праздник для детей. С 10:00 и до полуночи на улице Горького состоится фестиваль для гурманов «Пища богов». Свою продукцию представят предприятия общественного питания и виноделы, гости смогут попробовать блюда национальной греческой кухни. В программе фестиваля — мастер-классы от шеф-поваров и дегустации. На аллее от Русских ворот развернется православная выставка-ярмарка и фестиваль прикладного творчества.

В 11:00 на площади у администрации города состоится торжественное открытие фестиваля «Античное наследие России», всегреческий танцевальный марафон «Бузуки» и танцевальный флэш-моб «Сиртаки». В 12:00 на раскопках античного городища Горгиппия начнется театрализованное музыкальное представление «Эллады свет, пронзающий века». В 18:00 в амфитеатре музея выступят участники спортивного фестиваля по греко-римской борьбе.

В 21:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт, на 23:00 — запланирован фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

С подробной афишей можно ознакомиться здесь.

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