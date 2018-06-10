В Анапе 10 июня откроют курортный сезон

В рамках праздника на курорте пройдет библиотечный фестиваль «Память народа культура хранит».
Открытый фестиваль книги проведут в парке «Ореховая роща» с 11:00 до 16:00. Будет работать читальный зал под открытым небом, пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и конкурс рисунков для детей, просветительская акция «В культуре России — душа народа!».
В рамках туристического фестиваля «Античное наследие России» библиотекари подготовили выставку о культуре Греции и древней Горгиппии, которая расскажет о прошлом южного города.
Выступят творческие коллективы Дома культуры «Молодежный». Запланированы и тематические театрализованные представления.
С полной программой мероприятий, посвященных открытию сезона в Анапе, можно ознакомиться здесь.
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