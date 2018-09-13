В Анапе 19-летний парень избил девятиклассника

Это произошло днем 7 сентября в сквере на набережной города-курорта возле санатория «Кубань».

По предварительным данным, трое учеников девятого класса одной из городских школ после уроков пришли в сквер. Там находилась другая компания — двое взрослых парней и девушка. Между школьниками и молодыми людьми произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Этот момент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

«В полицию Анапы позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемное отделение поступил подросток 2003 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, телесные повреждения он получил от 19-летнего парня. Сейчас по данному факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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