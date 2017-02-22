В Анапе 24 жителям присвоили титул «Имя города»

В Анапе 22 февраля местным жителям присвоили почетный титул «Имя города» за вклад в развитие малой родины. Среди 24 награжденных — и те, кого уже нет в живых.

«Имя города» присвоили героям Советского союза Сурену Аракеляну и Дмитрию Калинину. В 1943 году они погибли во время сражений под Анапой. Награду за них получили внуки.

«Воспоминания самые светлые, потому что каждый год мы это отмечаем: день рождения деда, день гибели. Мне кажется, что в то время любой советский человек знал, на что он идет. Он знал, что идет на смерть», — рассказала внучка героя СССР Инна Калинина.

«Почетное звание присвоено деду, это очень ответсвенный момент для меня. Я очень благодарен, что люди помнят», — говорит внук Сурена Аракеляна Вазген.

Победители получили дипломы и возможность пройти в краевой этап акции «Имя Кубани». Ее приурочили к 80-летию образования Краснодарского края.

Эксперты выберут 25 человек, которым присвоят почетный титул. Итоги регионального отбора озвучат в сентябре, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник