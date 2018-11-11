В Анапе активисты очистили от мусора берег моря

Около 120 жителей и гостей станицы Благовещенской 10 ноября вышли на экологическую акцию по уборке прибрежной полосы, дюн и барханов.

Часть мусора выбросило на берег осенними штормами, но больше отходов оставили отдыхающие — пластиковые бутылки, пакеты, стаканы.

Как рассказал глава Благовещенского округа Евгений Сливин, в акции приняли участие 120 добровольцев, которые очистили в общей сложности около 1,5 км прибрежной полосы. Мусор собрали в пакеты, которые уберет специализированное предприятие. Три машины с отходами уже вывезены, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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