В Анапе без вести пропала 13-летняя школьница

Разыскивается Светлана Павлова. Школьница пропала 6 сентября.

Девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На вид школьнице 12-14 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, кучерявые до плеч, на шее с левой стороны есть родинка размером 1 см на 1 см, на лице — веснушки.

Была одета в черную спортивную майку с белыми вставками, черные спортивные шорты с белыми вставками, черные кроссовки.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8 (999) 437-82-75, 8 (86133) 4-68-82 или 02, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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