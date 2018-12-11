В Анапе бизнесмена оштрафовали за перевозку пассажиров на судне без лицензии

В суде предприниматель заявил, что сдавал туристам в аренду спасательные жилеты за 1,5 тыс. рублей, а морские прогулки предлагал совершить бесплатно в качестве бонуса.

Мужчина предъявил суду соответствующие квитанции. Однако прокурор предоставил объяснительные от пассажиров, которые утверждали, что платили именно за морскую прогулку в районе села Большой Утриш.

Мировой судья признал мужчину виновным в осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии и назначил ему штраф в 100 тыс. рублей. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник