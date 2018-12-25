Работы провели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На это выделили более 67 млн рублей.

Работы провели на площади 5,1 тыс. кв. м — уложили плитку, постелили цветное полотно в зонах спортивных и детских площадок, сделали горки, качели, тренажеры, лавочки, урны, а также озеленили территорию.

На пустыре во дворе дома № 16 на улице Крылова установили детскую игровую площадку, тренажеры, аллею со скамейками, обустроили парковку. Общая площадь благоустроенной территории составила более 6 тыс. кв. м.

Еще одна площадка — более 11 тыс. кв. м — это двор домов № 165, 169 и 171 на улице Ленина. По программе обновили дворы по адресам: улица Чехова, 2, улица Крылова, 79, улица Лермонтова, 77 и улица Терская, 190. Каждый проект индивидуален и учитывает пожелания местных жителей.

Муниципалитет подал заявку на благоустройство еще четырех дворовых территорий в 2019 году.

В 2018 году на реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае выделили 1,5 млрд рублей. За счет этих денег приводят в порядок 92 дворовые и общественные территории региона, которые выбрали весной по итогам рейтингового голосования жителей.

В 2019 году реализация проекта будет продолжена на новых объектах. На следующий год предусмотрен аналогичный объем средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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