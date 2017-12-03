В Анапе благоустроят бульвар Гоголя

На улице обновили прогулочную зону и дополнительно высадят кустарники и деревья.

В течение месяца рабочие уложили на пешеходной зоне улицы Гоголя более 1,1 тыс. кв. м новой плитки, заменили 1,2 тыс. штук бордюров, обрезали зеленые насаждения. Протяженность нового бульвара составляет 620 м.

Работы по благоустройству бульвара Гоголя проинспектировал глава Анапы Юрий Поляков. Он отметил, что работа выполнена качественно. Мэр поручил установить лавочки, привести в порядок вытоптанные газоны и продумать дополнительное озеленение кварталов.

Планируется, что в декабре в 12-м микрорайоне обустроят стоянку у филиала детской поликлиники, а также отремонтируют тротуары на улицах Краснозеленых и Крымской, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Вернуться на ленту

Источник