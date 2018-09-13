В Анапе благоустроят сквер «Строитель»

Зеленая зона находится в 12-м микрорайоне курорта.

Уже определены подрядчики и согласована проектно-сметная документация для реконструкции сквера. Благоустройство проведут в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

Также в порядок приведут шесть дворовых территорий на улицах Маяковского, Крылова, Чехова, Ленина, Терской и Космонавтов. Для реализации проекта Анапе выделили из краевого бюджета более 67 млн рублей. Всего площадь комплексного благоустройства составит 40 тыс. кв. м.

Во дворах реконструируют прогулочные зоны и проезды вдоль домов, установят новые детские и игровые площадки с безопасным настилом, соорудят беседки для отдыха, создадут новые парковочные места.

«Мы начинаем большое дело. Вдохнем жизнь в старые дворы Анапы, сделаем их комфортными для анапчан. А обновленный сквер «Строитель» украсит 12-й микрорайон. Сейчас главное, что требую от исполнителей, — это соблюсти все сроки работ и провести их качественно. Принимать эти работы буду с анапчанами вместе», — отметил мэр курорта Юрий Поляков.

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