В Анапе бомж убивал молотком спящих на скамейках людей

В Краснодаре перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве четырех человек, в покушении на убийство двоих человек и в разбойных нападениях на них.

По версии следствия, 6 апреля 2017 года 56-летний мужчина без определенного места жительства был в парке в Анапе. Он подошел к спящему на лавочке 66-летнему мужчине без определенного места жительства, с которым у него сложились неприязненные отношения, и нанес ему осколком тротуарной плитки не менее двух ударов по голове, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, там он скончался в тот же день в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Этот же мужчина 14 сентября 2017 года на берегу реки Анапки выпивал алкоголь вместе с двумя знакомыми бомжами 34 и 35 лет. Между ними возник конфликт, и мужчины прогнали его. Злоумышленник ушел, дождался пока обидчики уснут, после чего вернулся и поочередно ударил несколько раз каждого молотком. Смерть одного из пострадавших наступила на месте, второй был доставлен в больницу, где в последующем также скончался.

Следующий эпизод произошел 19 сентября 2017 года. На улице Крымской подошел к спящему на лавочке ранее незнакомому 45-летнему бомжу и не менее девяти раз стукнул его молотком по голове и конечностям. Пострадавший скончался. После этого нападавший похитил личные вещи погибшего на сумму более 600 рублей и скрылся.

Кроме этого, 31 августа 2017 года тот же мужчина на центральной аллее парка на улице Крепостной вновь убил молотком спящего на скамейке 32-летнему мужчину. Затем злоумышленник похитил у деньги, мобильный телефон — всего на 26 тыс. рублей.

Также 11 сентября 2017 года злоумышленник на правом берегу реки Анапки увидел еще одного спящего незнакомца. Полагая, что у того при себе могут быть деньги, он подошел к жертве много раз ударил молотком по голове и конечностям. Пострадавший оказал активное сопротивление, в связи с чем довести свой преступный умысел, направленный на убийство, преступнику не удалось. Смерть обоих мужчин удалось предотвратить благодаря своевременно оказанной им медицинской помощи.

Подозреваемого задержали 22 сентября 2017 года оперативные сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, его расследовал СО по Анапе СКР по краю. Мужчину обвиняют в преступлениях, предусмотренных п. п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырех лиц, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 30, п. п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (два разбойных нападения с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия опасного для здоровья).

На период следствия обвиняемый был под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Краснодарский краевой суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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