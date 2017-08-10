В Анапе борются с комарами с помощью беспилотных летательных аппаратов

Гексакоптеры обрабатывают водоемы города-курорта от личинок.

Компактные дроны производят не меньший эффект, чем самолеты. Каждый из четырех беспилотников способен взять на борт около 10 л специального препарата и в считанные минуты распылить его над озером, прудом или плавневой зоной. Через пару часов средство начинает действовать. Для растений и животных оно абсолютно безвредно, но личинок комара уничтожает.

«Мы обработали уже около 100 га по анапским плавням — Благовещенская, Витязево, нам предстоит обработать АЗОС», — рассказал инструктор-дезинфектор предприятия Анапы Александр Поздняков.

Благодаря своевременной санитарной обработке в Анапе становится все меньше комаров. Местные медики пока не зафиксировали случаев опасных заболеваний, связанных с укусами этих насекомых. Завершить работы специалисты планируют уже к концу недели.

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