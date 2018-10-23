В Анапе будут судить мужчину, избившего на набережной полицейского

Анапская межрайонная прокуратура в октябре направила в суд уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции.

По данным следствия, 3 июня около 5:00 местный житель отдыхал около кафе «Ласковый берег» на набережной. Он был сильно пьян и нарушал общественный порядок. Заметив припаркованный патрульный автомобиль, в салоне которого находились полицейские, злоумышленник подошел к нему и начал выражать недовольство работой представителей власти. Полицейские сказали хулигану успокоиться и отправиться домой. Однако, тот на просьбы не реагировал.

Спустя время сотрудник полиции предупредил нарушителя о том, что его доставят в отдел для дальнейших разбирательств. Он предложил злоумышленнику сесть в машину, но тот ударил кулаком полицейского по лицу. Пытаясь избежать удара, правоохранитель прикрылся дверью автомобиля, но нападавший разбил стекло и попал по лицу стражу порядка.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

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