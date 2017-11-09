В Анапе будут судить мужчину, забившего ногами сожительницу

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, в ноябре направили в суд.

По данным следствия, неоднократно судимый житель Москвы летом 2016 года после очередного освобождения из мест лишения свободы приехал на Черноморское побережье на заработки. Он устроился на работу в Анапе, познакомился с женщиной, которая также приехала на заработки из Тульской области. Они стали жить вместе в одном из домов на хуторе Красном.

Днем 27 августа, получив зарплату, сожители выпили спиртное возле одного из продуктовых магазинов, а затем направились по улице Казачьей домой. На пересечении с улицей Садовой женщина из-за сильного опьянения легла на землю и отказалась идти дальше. Мужчина разозлился и после словесной ссоры начал избивать сожительницу ногами и руками. В итоге пострадавшая получила тупую травму живота с разрывами печени. Женщину госпитализировали, однако она скончалась в тот же день в больнице.

Расследование дела завершено, материалы направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

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