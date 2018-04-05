В Анапе будут судить таксиста, ранившего ножом пассажира за отказ оплатить поездку

Преступление произошло в феврале в селе Джигинка, в апреле материалы дела направили в суд.

По данным следствия, пассажир попросил отвезти его в село Джигинка, по прибытию туда он отказался оплатить поездку. За это водитель такси умышленно один раз ударил пассажира колюще-режущим предметом в грудь.

Следственный отдел ОМВД России по Анапе возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По окончании предварительного следствия материалы дела поступили в прокуратуру. Там согласилась с квалификацией и объемом доказательств, собранных следствием, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

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