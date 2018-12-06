В Анапе будут суть мужчину, забившего палкой собутыльника на пустыре

Преступление произошло 13 августа на пустыре около дома № 154 на улице Ленина. В декабре уголовное дело в отношении уроженца Тбилиси направили в суд.

По данным следствия, мужчина освободился из мест лишения свободы и бродяжничал на территории города-курорта. Около 20:00 он пришел на заросший травой и деревьями безлюдный участок в 50 м от жилого микрорайона. Там он встретил двоих знакомых местных жителей. Компания начала употреблять алкоголь. Между собутыльниками возникла ссора. Бездомный избил оппонента по голове. Потом он подобрал с земли палку и еще несколько раз ударил ей мужчину по голове.

Пострадавший лег на траву, так как ему стало плохо. Злоумышленник допил спиртное с приятелем, после этого они ушли. Пострадавшего нашли на следующий день на пустыре. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой с кровоизлияниями головного мозга. Там он скончался, не приходя в сознание.

Возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

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