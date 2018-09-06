В Анапе демонтируют нелегальные постройки

В Анапе разрушили целый ряд шашлычных, торговых павильонов и кафе. Эти постройки в районе моста через реку Анапку были установлены незаконно.

«Решением арбитражного суда Краснодарского края указанные некапитальные строения были признаны самовольной постройкой. Также суд обязал юридическое лицо осуществить за свой счет демонтаж указанных объектов», — сказал судебный пристав-исполнитель Михаил Поляков.

Однако собственник нелегальных павильонов и кафе в Анапе сносить постройки не спешил. Оттягивать время долго не получилось. Специалистам муниципального контроля и судебным приставам удалось заставить предпринимателя исполнить решение суда. Сейчас хозяин разбирает постройки. В ближайшее время их полностью демонтируют.

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