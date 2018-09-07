В Анапе детский сад капитально отремонтировали к 40-летнему юбилею

Дошкольное учреждение «Улыбка» 6 сентября торжественно открыли после реконструкции.

В здании утеплили и покрасили фасад, вставили новые окна, благоустроили территорию. Отремонтировали детсад за два месяца. В нем будут заниматься 240 воспитанников от 1,5 до 7 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

«Все ремонтные работы были проведены качественно, профессионально и в срок. Малышам здесь будет тепло и комфортно, родителям и педагогам — радостно», — сказал глава города Юрий Поляков на открытии учреждения.

Мэр отметил, что Анапа сегодня развивается стремительно, и потребность в детских образовательных учреждениях высока. Идет строительство двух детских садов в городе, началось возведение нового корпуса детсада в Сукко. Готовится проектно-сметная документация еще на несколько детских учреждений.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник