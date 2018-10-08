В Анапе директор фирмы не выплатил 16 сотрудникам 3,5 млн рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По версии следствия, генеральный директор ООО «О.М.П. Интернэшнл», которое занимается архитектурой, инженерными изысканиями и предоставлением технических консультаций в этих областях, с января по апрель 2018 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 16 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате превысила 3,5 млн рублей. При этом у руководителя была реальная возможность для погашения задолженности, но деньги он использовал на иные нужды предприятия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Следствие изучает документацию организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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